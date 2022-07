Governo: Salvini da Berlusconi a Villa Certosa

Incontro fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in Sardegna. A quanto si apprende, il segretario della Lega si trova a Villa Certosa dal leader di Forza Italia. I due ieri si sono sentiti al telefono per analizzare la crisi di governo in corso confermando "piena sintonia".