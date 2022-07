Cuneo, evasione fiscale per oltre 4mln

La Guardia di Finanza di Bra, nel cuneese, nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale, ha sequestrato beni per 4 milioni e 300 mila euro. Gli accertamenti hanno interessato due società amministrate da fratelli. Tra i beni sequestrati una villa alle Seychelles, polizze assicurative e titoli azionari. Secondo gli investigatori una delle società avrebbe impiegato il risparmio d'imposta, a seguito di evasione fiscale, per l'acquisto della villa alle Seychelles che sarebbe stata messa a reddito e affittata a clienti provenienti da diversi paesi europei, da Asia e Medio Oriente e per la sottoscrizione di una polizza vita per un importo di 2 milioni di euro emessa da una società di diritto lussemburghese. L'altra società avrebbe, invece, invece investito il risparmio in titoli azionari europei, americani e giapponesi.