Grimal...dello

Dicono che… se riuscirà a coronare il sogno dell’ezione a Montecitorio, Marco Grimaldi potrà lasciare a cuor leggero il Consiglio regionale del Piemonte, dov’è stato eletto per la prima volta nel 2014, a 34 anni. A subentrargli, infatti, sarà l’ex sindaca di Collegno Silvana Accossato, ex Pci, Pds, Ds, Pd e infine Articolo 1-Mdp, una delle due forze che al tempo delle scorse regionali avevano concorso a comporre la lista di Liberi uguali verdi, costola piemontese di Leu. Per assicurarsi un passaggio di consegne senza traumi, pare che Accossato abbia già giurato fedeltà all'altro azionista di Leu, Sinistra italiana, il partito di chi le cederà il posto.