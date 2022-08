Cuneo, nuova ordinanza sul consumo di alcol in zona stazione

Il sindaco di Cuneo Patrizia Manassero ha firmato stamane una nuova ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche e la vendita per asporto di notte nel quartiere della stazione. Si tratta di un documento che riprende le precedenti ordinanze dell'ex sindaco Federico Borgna e aumenta i divieti. "La precedente ordinanza era scaduta nei giorni scorsi e permangono le condizioni di disagio sociale e di ordine pubblico nella zona. - spiega Manassero - Il provvedimento rientra tra le azioni concordate al tavolo Ordine e Sicurezza convocato in Prefettura in collaborazione con le forze dell'ordine". "Non c’è solo l'aspetto relativo al contenimento del disagio, - prosegue Patrizia Manassero - ma è anche una questione di decoro e vivibilità urbana". In un'area molto grande del centro di Cuneo l'ordinanza, in vigore da oggi fino a fine anno, prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche per strada (fanno eccezione i dehors dei locali) e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 20 alle 8.