VERSO IL VOTO

M5s primo alla Camera, Mastella al Senato (sulla scheda elettorale)

Sorteggiata la posizione di liste, partiti e coalizioni. A Torino De Magistris ultimo per entrambi i rami del parlamento: un cattivo presagio per il Masaniello del Sud che i sondaggi relegano all'1%. Nel Piemonte 2 apre il Terzo Polo

C’era il tempo del Pci in alto a sinistra e della Dc in basso a destra. Ora con l’estrazione è il fato che decide il posto che occuperà ogni lista sulla scheda elettorale. Questo pomeriggio al Tribunale di Torino è stata sorteggiata la starting list di partiti e coalizioni in campo. Per il Senato la lista Mastella Noi di Centro Europeisti sarà collocata in testa alla scheda elettorale del Senato in Piemonte il 25 settembre. Subito dopo Italexit per l’Italia, poi la lista di coalizione del centrodestra con Fratelli d’Italia, Lega, Noi moderati e Forza Italia e al quarto posto la lista di coalizione del centrosinistra con Impegno civico, Pd, Più Europa, Alleanza Verdi e Sinistra. Poi M5s e Azione-Italia Viva per Calenda, a chiudere Vita, Alternativa per l'Italia no green pass, Italia sovrana e popolare e Unione popolare con De Magistris.

Per quanto riguarda la Camera, invece, il Movimento 5 Stelle che schiera l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, capolista, è il primo partito che gli elettori torinesi e dell’area metropolitana troveranno sulla scheda della circoscrizione Piemonte 1. Dopo il M5s, ci sarà la lista Azione-Italia Viva per Calenda. A seguire la prima delle due coalizioni, quella di centrodestra, che vedrà, nell’ordine, FdI, Fi, Noi Moderati e Lega. Seguono Italexit, Italia sovrana e popolare, la seconda coalizione, quella di centrosinistra, con nell’ordine Più Europa, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e Impegno Civico. A chiudere l’elenco Vita e Unione popolare con De Magistris.

Il simbolo della lista Azione Italia viva Calenda sarà, infine, il primo a comparire sulla scheda per le elezioni alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Piemonte 2, che comprende le province di Alessandria, Novara, Vco, Vercelli, Biella, Asti, Cuneo. Al secondo posto c’è l’Unione Popolare con De Magistris e al terzo la coalizione di centrosinistra (Più Europa, Ps, Impegno civico con Di Maio, Alleanza Verdi e Sinistra). Seguono il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega, Noi moderati). Al sesto e settimo posto rispettivamente Italia sovrana e popolare e Italexit.

Una curiosità: per il sorteggio, come bussolotti, sono stati utilizzati gli involucri di plastica che racchiudono le sorprese dell’Uovo Kinder. L’espediente è già stato adottato altre volte in passato e anche in questa occasione si è rivelato efficace. Nel complesso le operazioni si sono svolte rapidamente e nessuno dei rappresentanti delle liste ha mosso rilievi. Il sorteggio per la scheda del Senato è stato coordinato dalla giudice Alessandra Bassi, quello per la circoscrizione Piemonte 1 della Camera dalla giudice Alessandra Salvadori, quello per la circoscrizione Piemonte 2 dalla giudice Federica La Marca.