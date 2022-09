Consigliera girovaga

Dicono che… si sia già guadagnata l’epiteto di consigliera girovaga. E sì perché Caterina Mastroeni, eletta sotto le insegne di Torino Bellissima nella Quinta Circoscrizione di Torino, pochi mesi fa ha deciso di abbandonare la creatura di Paolo Damilano per approdare al Gruppo Misto. Era il 7 giugno. Un mese più tardi aderisce a Forza Italia, ma anche tra i berlusconiani la permanenza dura poco e, complice forse un colpo di sole sotto l’ombrellone, ecco che Mastroeni, al ritorno delle vacanze, cambia di nuovo casacca: oggi infatti verrà annunciato il suo passaggio alla Lega. Come non comprendere, d’altronde, la competizione tra i partiti del centrodestra per accaparrarsi le competenze ma soprattutto il pacchetto di voti della Mastroeni, eletta lo scorso autunno con ben 32 preferenze. E chissà che non abbia ragione il vicepresidente berlusconiano della Circoscrizione Antonio Cuzzilla, secondo il quale di lei ci si è accorti per i suoi continui spostamenti in attesa che avanzi qualche proposta per il territorio.