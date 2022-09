VERSO IL VOTO

Cirio: "Brava Meloni, continua così"

Il benvenuto del governatore alla leader di FdI a poche ore dal suo comizio a Torino: "Non ha sbagliato nulla". E promuove la campagna elettorale del centrodestra: "Parla dei problemi veri della gente, non di alchimie politiche". Dal 26 però cambierà la musica in Regione

“Il centrodestra si sta differenziando perché parla dei problemi veri della gente”. A dirlo, a margine dalla conferenza stampa di Terra Madre e del Salone del Gusto, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che, interpellato sulla sua partecipazione al comizio di questa sera della leader di FdI Giorgia Meloni, ha risposto: “È previsto che io vada a salutarla al suo arrivo e sono molto contento che lei ritorni in Piemonte, così come sono contento quando arrivano i nostri leader di coalizione. Questo dà centralità alla nostra regione”. Il governatore si esime da dare suggerimenti, non ci sono particolari temi che a suo giudizio Meloni dovrebbe trattare nella volata finale della competizione elettorale. “Mi sento di dire a Giorgia Meloni di continuare la campagna che sta facendo, vicino ai problemi reali delle persone, così come stanno facendo Salvini e Berlusconi. Il centrodestra – ha sottolineato – si sta differenziando proprio per il fatto di parlare dei problemi della gente, dei problemi veri, che sono l’occupazione, il pagare la bolletta del riscaldamento, il panettiere che da 800 euro di luce si trova a pagarne 3.200 e rischia di chiudere un’attività che ha in piedi da 40 anni e che ha già superato i dolori e le difficoltà del Covid. I problemi sono questi – ha concluso Cirio –, tutto il resto sono alchimie della politica che non interessano alla gente. In questo la Meloni è stata bravissima e sono contento che continui in questa direzione”.