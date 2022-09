Elezioni: Merlo, Renzi si conferma leader, Conte teme confronto

"Anche in questa campagna elettorale Matteo Renzi conferma di essere un vero leader politico. E non solo dopo le clamorose ed inquietanti accuse di Conte nei suoi confronti. E, proprio su questo versante, lo stile di Renzi è quello che svela le difficoltà palesi dei populisti dei 5 stelle. E cioè, non accettare - per nessun motivo - un confronto pubblico sui contenuti per il semplice fatto che il populismo regge solo se non deve spiegare nel merito la sua propaganda. Soprattutto quando quella propaganda rischia di essere smontata pezzo dopo pezzo". Lo afferma Giorgio Merlo, candidato di Italia/Azione nella circoscrizione Piemonte 1. "E l'attacco violento contro Renzi da parte di Conte spiega, meglio di molte altre ragioni - prosegue Merlo - che quando c'è la paura a confrontarsi il tutto si limita alla propaganda, alla demagogia, all'antipolitica e alla trivialità. Cioè, in ultimo, alle parole d'ordine di ciò che è sempre stato il populismo qualunquista, violento e anti politico del grillismo".