LA GRANDA DISFIDA

Provincia di Cuneo, ce l'ha fatta Robaldo

Il sindaco civico di Mondovì succede all'ex primo cittadino del capoluogo Borgna. Battuto lo sfidante collega di Lagnasco, sceso in campo come portainsegna del centrodestra e sostenuto dal governatore Cirio. Hanno votato solo gli amministratori locali

Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, è il nuovo presidente della Provincia di Cuneo, succedendo al cuneese Federico Borgna. Secondo i primi dati ha vinto il duello con Roberto Dalmazzo, lo sfidante sindaco di Lagnasco che capo di uno schieramento di centrodestra ha tentato di impedire l’affermazione del collega presentatosi nelle vesti di civico. In stretti legami con Enrico Costa, di cui è stato per anni collaboratore in parlamento e al governo, Robaldo ha rivestito fino a qualche mese il ruolo di capo dello staff del presidente della Regione Alberto Cirio. In un primo momento il governatore aveva “benedetto” una soluzione unitaria ma il pressing dei partiti, in particolare del capogruppo dei meloniani a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni, e la concomitanza con le elezioni politiche, lo hanno costretto a scendere al fianco di Dalmazzo. Una sconfitta, quella rimediata nelle consultazioni di esclusiva pertinenza degli amministratori comunali, appena mitigata dalla distribuzione del consenso sul territorio provinciale (dove prevale il voto ponderato) e dalla stima verso il neo presidente.