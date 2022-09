Elezioni: Appendino, con Di Maio non si può più ricucire

"Luigi Di Maio è una persona che ha dato molto al Movimento e anche molto a questo territorio, quindi io non rinnego il percorso che abbiamo fatto insieme. Penso abbia fatto una scelta politica profondamente sbagliata e che non si riavvicinerà più alla nostra comunità, ormai il rapporto politicamente è evidentemente rotto e non più ricucibile". Così, a margine della conferenza stampa sul risultato elettorale, l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, eletta alla Camera nel proporzionale, risponde a chi le chiede che effetto le faccia, dopo anni di militanza comune interrotta poi con la scissione, vedere l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle fuori dal Parlamento. "Se c'è una cosa che ho imparato e' che esiste un valore in politica, che e' la coerenza e credo che noi siamo stati premiati per questo. Nella scelta di Impegno Civico vedo solo incoerenza", aggiunge rispondendo a una domanda sul risultato elettorale del partito dell'ex ministro.