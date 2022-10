La politica vien mangiando

Dicono che… lo scontro davanti al portone di Palazzo Lascaris sul disegno di legge Allontanamento Zero, con gli assistenti sociali da una parte di via Alfieri e qualche infervorato sostenitore re il provvedimento di Chiara Caucino dall’altra, abbia messo appetito a consiglieri regionali e politici accorsi all'ingresso del parlamentino piemontese. Appena arrivata la pausa pranzo il ristorante La Ville di piazza Solferino si è confermato uno dei più gettonati: mentre al piano di sotto il gruppo del Pd festeggiava con Marco Grimaldi la sua fresca elezione a Montecitorio con la lista del cocomero (per rimanere in tema culinario), sopra erano attovagliati il direttore generale dell’assessorato alla Sanità Mario Minola il consigliere leghista Andrea Cane e il deputato Alessandro Giglio Vigna. Poco più in là c’era invece la trimurti della Lega torinese: l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca con i parlamentari Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti. In un altro ristorante, al riparo (mica tanto) da occhi indiscreti si sono dati appuntamento, infine, il segretario piemontese del Pd Paolo Furia e la sua vice Monica Canalis. Il congresso incombe.