Giovani musicisti da tutto il mondo per il "Luigi Nono"

Compie 25 anni il Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 al Teatro Cardinal Massaia di Torino. Il concorso, che per la prima volta si terrà nel capoluogo, è riservato a giovani dai 15 ai 33 anni, suddivisi nelle sezioni "Musica da Camera" (per gruppi dal duo all'ottetto) e "Solisti" di qualunque strumento. Per ciascuna sezione sono previsti premi ai primi tre classificati, oltre al premio, speciale "Novecento", per la miglior esecuzione di un brano antecedente il 1950. I vincitori ricevono somme in denaro e i primi classificati si esibiranno nella successiva stagione concertistica degli Amici per la Musica. Quest'anno parteciperanno 92 concorrenti, di cui 24 solisti e gli altri appartenenti ai 27 gruppi iscritti (17 duo, 7 trio, 2 quartetti e 1 quintetto). Molti gli stranieri iscritti, quasi il 60%.