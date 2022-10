Dies Ires



Dicono che… non stiano certo facendo le corse in Regione per individuare il successore del direttore di Ires Piemonte Vittorio Ferrero, che in estate è andato in pensione. Il bando è stato pubblicato ad aprile con scadenza a fine maggio poi una lunga pausa di riflessione e riapertura dei termini a fine ottobre per ulteriori trenta giorni. Che tra le candidature arrivate non ve ne fosse neppure una soddisfacente? Oppure nel frattempo a qualcuno in giunta è venuta un'idea? Chissà. Intanto, il vicario Stefano Aimone resta al timone.