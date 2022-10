Agricoltura: Cia Asti, accelerare su rimborsi danni fauna

"In questo momento di crisi di liquidità bisogna accelerare il rimborso dei danni da cinghiali e caprioli e nello stesso tempo intensificare gli abbattimenti". Lo ha chiesto Cia Asti al tavolo venatorio convocato dal presidente della Provincia, Maurizio Rasero, e dal consigliere all'agricoltura Davide Migliasso. Il presidente dell'Atc, Antonello Murgia, ha segnalato che l'ente attende ancora dalla Regione il pagamento dei danni denunciati dagli agricoltori nel 2021: si tratta di 600 mila euro a fronte di 540 domande presentate all'ATC Nord e Sud Tanaro. "E' davvero urgente - dice Marco Pippione, direttore provinciale Cia e componente Atc - che la Regione provveda con urgenza al pagamento dei danni. In questo momento di grave difficoltà economica le aziende non devono essere ulteriormente penalizzate". Gabriele Carenini, presidente Cia Piemonte, annuncia che verrà chiesto "un confronto a breve con il nuovo ministro dell'agricoltura Lollobrigida per sottolineare che i danni da fauna selvatica sono uno dei principali problemi che affliggono l'agricoltura italiana".