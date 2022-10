ALLA CARICA

Sottosegretari, fuori Mangialavori. Dentro Delmastro e Montaruli

Il discusso coordinatore di Forza Italia in Calabria non farà parte della squadra. Il suo nome compare in due inchieste sulla 'ndrangheta. Il veto di Meloni. Unici piemontesi i due esponenti di Fratelli d'Italia. Niente da fare per i leghisti locali

Raccontano che lo stallo nella trattativa sui sottosegretari tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sia stato sbloccato da una telefonata nella tarda serata di ieri tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il colloquio sarebbe stato decisivo per risolvere tutti i nodi sul tavolo, a cominciare dal caso Calabria. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il coordinatore del partito azzurro Giuseppe Mangialavori, il cui nome compare nelle carte di due indagini sulla 'ndrangheta, non sarà nella squadra. Stessa sorte per Ugo Cappellacci e Paolo Barelli.

Ecco la lista dei 31 sottosegretari (11 donne) approvata in Consiglio dei Ministri. Giovedì saranno assegnate le deleghe agli otto viceministri: i leghisti Edoardo Rixi (Infrastrutture) e Vannia Gava (Ambiente), Valentino Valentini (Mise) e Francesco Paolo Sisto (Giustizia) per Forza Italia, per Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli (Esteri), Maurizio Leo (Mise), Galeazzo Bignami (Infrastrutture) e Maria Teresa Bellucci (Lavoro).

Sottosegretari. Esteri: Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (FI); all'Interno: Emanuele Prisco, Wanda Ferro (FdI), Nicola Molteni (Lega); Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI), Andrea Ostellari (Lega). Difesa: Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI); Economia: Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI); Mise: Fausta Bergamotto (Lega), Massimo Bitonci (Lega). Mite: Claudio Barbaro (Fdi). Agricoltura: Patrizio La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega); Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante (FI). Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon (Lega); Istruzione: Paola Frassinetti (FdI). Università e ricerca: Augusta Montaruli (FdI). Cultura: Gianmarco Mazzi (FdI), Lucia Borgonzoni (Lega) e Vittorio Sgarbi (Rinascimento). Salute: Marcello Gemmato (FdI). Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello (Lega) e Matilde Siracusano (FI). Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti di FdI (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari di FdI (Attuazione del programma) Alberto Barachini di Forza Italia (Editoria) e il leghista Alessandro Morelli (Cipe).