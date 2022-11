Csi in Letizia

Dicono che… il mancato incontro di venerdì scorso abbia lasciato a dir poco sconcertati gli assessori, in particolare il titolare della Sanità Luigi Icardi. La presidente del Csi Letizia Ferraris, nominata a fine 2019 in quota Fratelli d’Italia (ma in passato candidata con i Moderati), era stata infatti convocata di fronte alla giunta regionale per illustrare i risultati della sua gestione e, soprattutto, rendere conto della decisione assunta dal cda di rinnovare con largo anticipo (un anno e mezzo prima della scadenza) l’incarico all’attuale direttore generale Pietro Pacini. L’assessore alle Partecipate Fabrizio Ricca dopo aver comunicato ai suoi colleghi l’assenza della presidente è stato incaricato di mettere in agenda un nuovo appuntamento.