Sua "sanità" Cavallera

Dicono che... nonostante il proverbiale passo felpato, con cui ha percorso oltre quattro decenni della politica piemontese, non sia passato inosservato l’ingresso di Ugo Cavallera negli uffici della direzione generale dell’Asl di Alessandria. Che ci faceva l’evergreen di Forza Italia dalle lontane origini democristiane (i cui insegnamenti ancora guidano le mosse del nostro) ai piani alti della sanità alessandrina? Peraltro in queste settimane al centro di attenzioni e travagli per la gara (ulteriormente rinviata) con cui affidare una serie di reparti dell’ospedale di Tortona ai privati. Il Cardinale Azzurro a dispetto del sorriso fernandeliano non suona le campane a distesa come don Camillo, ma è uso officiare la sua azione politica con consumata discrezione. E dunque, l’ex assessore alla Sanità sarà andato a offrire consigli al direttore generale Luigi Vercellino, o per che altro? Ah saperlo…