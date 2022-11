Cassazione si tinge di rosa, Avvocato generale è una donna

La Cassazione si tinge di rosa. A distanza di due anni dalla nomina di Margherita Cassano a presidente aggiunto della Corte, anche nei ruoli di vertice della Procura generale arriva una donna. Si tratta di Rita Sanlorenzo, in passato leader di Magistratura democratica, che è stata nominata dal plenum del Csm avvocato generale, terzo incarico per importanza alla procura della Suprema Corte, anche se non esclusivo (sono 5 gli avvocati generali della Cassazione). La scelta è avvenuta all'esito di un ballottaggio con un'altra donna, l'ex consigliera del Csm Pina Casella, e dopo che alla prima votazione era risultato perdente l'unico uomo candidato, Luigi Birritteri, capo dell'Organizzazione giudiziaria di via Arenula quando ministra della Giustizia era Paola Severino.Dodici i voti andati a Sanlorenzo contro gli 8 ricevuti da Casella. Attualmente sostituto pg in Cassazione - stesso ruolo dei concorrenti sconfitti - Sanlorenzo ha lavorato per 28 anni negli uffici giudiziari giudicanti di Torino.