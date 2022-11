Una destra Casa e famiglia

Dicono che… la recente nomina a consulente del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, non abbia interrotto gli ambiziosi piani di Francesco Giubilei. Il rampante trentenne, editore-giornalista-libraio romagnolo, paladino del sovranismo nostrano, chiamato sempre più spesso nei talk show a prendere le parti della destra di governo, sarà infatti sabato prossimo a Torino in Corso Giulio Cesare per inaugurare “La Casa dei conservatori Piemontesi”. Iniziativa che sotto l’egida di “Nazione futura”, il network di associazioni della galassia Giubilei, aspira a diventare un vero e proprio think tank diffuso sul territorio del pensiero sovranista. Per il battesimo, a fare da padrino e madrina, sono stati chiamati due volti noti della destra subalpina: l’assessore regionale Maurizio Marrone e la neo sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli. E se la finalità dichiarata è quella di “dare voce a una politica matura e consapevole, offrendo uno spazio di discussione attorno al quale coagulare idee e progetti”, come spiega Ferrante De Benedictis, ingegnere torinese e vicepresidente nazionale del movimento, il vero obiettivo è proprio quello di far eleggere lo stesso De Benedictis in Consiglio regionale, dopo lo sfortunato tentativo alle scorse comunali di Torino.