PALAZZO LASCARIS

Regione, Allasia gioca coi pallini e così "spegne" l'opposizione

Il trasloco dell'Aula in Sala Viglione manda in soffitta uno dei due maxi schermi che conteggia le votazioni in tempo reale. Un aiuto provvidenziale per il centrodestra che in tal modo potrà più agevolmente mantenere il numero legale

“Con la scusa del trasloco cambia le regole dell’aula”. Prima il Covid e i collegamenti da remoto, adesso i lavori nell’emiciclo del Consiglio regionale: insomma ce n’è sempre una e il presidente, a sentire l’opposizione, sfrutta ogni occasione per avvantaggiare la sua parte politica. Nel mirino, neanche a dirlo, c’è il leghista Stefano Allasia, numero uno di Palazzo Lascaris, che ha appena comunicato ai colleghi le nuove modalità con cui si svolgeranno le votazioni. Modalità imposte dal trasferimento momentaneo dall’aula consiliare – dove presto inizieranno dei lavori di ristrutturazione – alla Sala Viglione. Da quel momento i consiglieri voteranno attraverso il proprio Pc, ma i risultati non saranno più visibili sui due schermi: uno riportante gli esiti, l’altro con i pallini colorati indicanti il voto e la collocazione nell’emiciclo.

Questioni tecniche, ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. La scelta di archiviare lo schermo che consente di tenere d’occhio se le presenze tra i banchi della maggioranza sono sufficienti a garantire il numero legale spunta un’arma delle opposizioni: quella di far saltare la votazione e interrompere la seduta. Ora non sarà più possibile perché l’unico modo per controllare il comportamento della maggioranza sarà quello di osservare i pallini e controllare quanti s’illuminano: roba da occhi di falco. “Ci viene tolto uno strumento per fare opposizione” si lamenta il capogruppo dem Raffaele Gallo. Altri colleghi di minoranza la definiscono “una furbata per tenere in piedi una maggioranza sempre più sbrindellata”.