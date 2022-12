ECONOMIA DOMESTICA

C'è più Cuneo in Intesa

La Fondazione Crc raggiunge l'1,05% del capitale sociale di Ca' de Sass con un investimento di 154 milioni. Il presidente Raviola: "Decisione strategica per creare nuove opportunità per il nostro territorio"

Cuneo punta su Intesa Sanpaolo. La Fondazione Cassa di risparmio della Granda ha incrementato la partecipazione in Ca’ de Sass: il processo ha preso avvio nel periodo estivo, dopo l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e si è concluso il 5 dicembre, con il raggiungimento della quota dell’1,05% del capitale sociale della banca.

Nel corso dei mesi sono state gradualmente acquistate poco più di 80 milioni di azioni di Intesa Sanpaolo, con un investimento di circa 154 milioni di euro. La quota della Fondazione Crc passa in questo modo dallo 0,63% all’1,05%: a operazione conclusa, l’investimento in Intesa Sanpaolo risulta essere pari al 25,3% dell'attivo a valori di mercato della Fondazione Crc. “Intesa Sanpaolo è la più grande e solida banca italiana e tra le principali istituzioni bancarie a livello europeo. Incrementare la nostra partecipazione è una decisione strategica finalizzata a creare nuove opportunità sia per la Fondazione, sia per il territorio su cui operiamo. Una scelta che permette di produrre valore dal patrimonio, grazie ai dividendi storicamente assicurati, di consolidare la presenza e i servizi a favore della crescita del tessuto economico e produttivo e di far crescere le opportunità di partnership con Intesa Sanpaolo per la realizzazione di iniziative nei campi del sociale, della cultura e dell'innovazione” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc.