Ispettorato Lavoro: Gribaudo (Pd), incomprensibile rimozione

"Stupisce, e non si capisce davvero secondo quale criterio sia stata presa, la decisione del governo di rimuovere da suo incarico di direttore dell'Ispettorato del Lavoro, Bruno Giordano. Una personalita' fra i massimi esperti del settore e che ha svolto un eccellente lavoro, per il quale meritava senz'altro una conferma. Pur non condividendo e giudicando totalmente sbagliata questa scelta, che non sembra basata sulla questione del merito di cui il governo si riempie la bocca, auguriamo al nuovo direttore, il dottor Paolo Pennesi, di svolgere un buon lavoro dando seguito a quanto fatto dal suo predecessore". Lo dice la deputata democratica Chiara Gribaudo, vicepresidente commissione Lavoro.