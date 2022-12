Straniero in Quartiere

Dicono che… non s’aspettasse di trovare sotto l’albero un posto in Circoscrizione e invece Giovanni Straniero s’insedierà proprio domani, in seguito alle dimissioni di Thomas Ponte, ingaggiato nello staff dell’assessora alla Cultura di Palazzo Civico Rosanna Purchia, dopo che il suo ormai ex collaboratore Lorenzo Puliè Repetto si è trasferito a Chieri dove ha vinto un concorso pubblico bandito dall’amministrazione di Alessandro Sicchiero. Altro che sliding doors. Dopo essere stato capo di gabinetto e portavoce della sindaca Roberta Meo a Moncalieri, Straniero – che oggi è il responsabile stampa e propaganda, come si sarebbe detto una volta, del Pd di Torino guidato da Marcello Mazzù – era il primo escluso nelle elezioni per la Circoscrizione 1, che riunisce i quartieri Centro e Crocetta. Non è ancora deciso se assumerà la guida della commissione Commercio, altro posto che lascia vacante Ponte.