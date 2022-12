Fidia: Luigi Maniglio nuovo presidente esecutivo

Il Cda di Fidia, gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, con sede San Mauro Torinese (Torino) ha preso atto delle dimissioni dalla carica di presidente e amministratore delegato presentate da Giuseppe Morfino. Contestualmente ha deliberato la nomina di Luigi Maniglio, già vicepresidente, quale nuovo presidente esecutivo conferendogli i poteri di amministrazione della società nei limiti stabiliti dallo statuto. Nella guida della società il nuovo presidente esecutivo sarà coadiuvato dal Chief Restructuring Officer Marco Livelli, esperto nella gestione e ristrutturazione di aziende industriali, specialmente nel settore macchine utensili, che contribuirà al rafforzamento della società sul mercato italiano e internazionale. Il Cda ha inoltre nominato per cooptazione Roberto Culicchi. Dopo l'aumento di capitale deliberato e sottoscritto da nuovi azionisti lo scorso novembre, si avvia una nuova fase per Fidia, che vede così delinearsi un progetto di ripartenza già iniziato lo scorso 24 giugno con la pubblicazione, da parte del Tribunale di Ivrea, del decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale presentato da Fidia il 29 settembre 2021. L'avvicendamento del vertice, viene spiegato dalla società stessa, è funzionale al rilancio della società attraverso un percorso di riposizionamento strategico e industriale e ricalca il nuovo assetto societario, che dallo scorso novembre vede Futuro All'Impresa - la società di investimenti e advisory di cui Maniglio è Senior Partner - insieme all'investitore finanziario Negma Group come nuovi azionisti di controllo di Fidia.