Pisano cinguetta con Musk

Dicono che… Elon Musk possa finalmente mettere fine alla spasmodica ricerca del nuovo ceo di Twitter. Dopo la bocciatura ricevuta dagli stessi utenti, l’eccentrico e controverso tycoon a quanto pare non ha ancora trovato il profilo idoneo a succedergli. Finora. Di certo prenderà nella considerazione che merita la candidatura della torinese Paola Pisano. L’ex assessora del Comune di Torino durante la stagione grillina, ministra all’Innovazione nel Conte II, forse per aver reso un’impresa ai limiti dell’impossibile ottenere la carta d’identità, ha risposto all’appello di Mister Tesla con un inequivocabile: “Ready”. In effetti è da un po’ che si parla della crisi del noto social network. Che Pisano sia pronta per dargli il colpo di grazia?