Capodanno, brindisi tv rinviato

Dicono che… al netto delle professioni di garantismo e della tradizionale “fiducia nella giustizia”, l’inchiesta aperta dalla procura ligure sul Capodanno in diretta tv di Genova abbia raffreddato gli entusiasmi di Alberto Cirio e Stefano Lo Russo. Governatore e sindaco, infatti, dopo essersi prenotati per replicare l’anno prossimo a Torino l’evento andato in onda su Canale 5 dalla piazza De Ferrari, prima di iniziare le trattative con Mediaset avrebbero deciso di attendere l’evoluzione della vicenda giudiziaria. Com’è noto, nel mirino dei magistrati c’è non solo l’affidamento diretto, senza bando e oltre la soglia di spesa, consentito dalle procedure per il Pnrr, ma anche le modalità con cui sono arrivati gli ingenti contributi pubblici e privati (in particolare di Iren). Insomma, per non fare passi falsi meglio andarci coi piedi di piombo.