Gariglio punta all'Agenzia dei trasporti

Dicono che… Davide Gariglio abbia messo gli occhi sull’Agenzia per la mobilità piemontese. L’attuale presidente, Licia Nigrogno, in carica dal 2020, venne indicata dall’allora sindaco M5s di Torino Chiara Appendino e ora il suo successore a Palazzo civico sarebbe pronto a darle il benservito. Sarà quello dell’ex deputato e segretario del Pd piemontese il nome che Stefano Lo Russo farà al presidente della Regione Alberto Cirio per la designazione “concertata” del vertice dell’ente? Probabile, a detta dell’assessore torinese ai Trasporti Chiara Foglietta che ne avrebbe parlato l’altro giorno a margine dell’assemblea dei Comuni consorziati dell’area metropolitana, dove è stato riconfermato l’amministratore grugliaschese Raffaele Bianco come rappresentante di Bacino. Sulle competenze di Gariglio nel settore non vi sono dubbi: nella scorsa legislatura è stato attivo componente della Commissione Trasporti di Montecitorio e prima di occupare lo scranno più alto di Palazzo Lascaris ha guidato Satti e Gtt. La questione è dunque squisitamente politica. In nome della concordia istituzionale il governatore di centrodestra avallerà lo spoils system del suo sodale anche a costo di dare il via libera a un esponente di primo piano del centrosinistra? Chissà.