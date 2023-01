Autonomia: Gabusi, comandare a casa nostra rispettando regole

L'assessore Marco Gabusi, esponente della Giunta regionale di centrodestra in Piemonte, è tornato oggi a spezzare una lancia in favore dell'autonomia differenziata. "Vogliamo comandare a casa nostra - ha affermato intervenendo a un incontro dell'Uncem a Torino - nel pieno rispetto delle regole". "Il Paese - ha sostenuto Gabusi - è stato ingessato, senza che per questo si siano colpiti coloro che vogliono fare i furbi. Servono le Province, perché i Comuni più piccoli da soli non ce la fanno ad avere una interlocuzione valida con le istituzioni più grandi. E ci vuole l'autonomia differenziata, perché ci sono Regioni che hanno l'ambizione di dare servizi migliori. Non consentendolo tutto rimarrebbe uguale a oggi, impedendo a chi vuole di fare dei miglioramenti". Gabusi ha toccato anche il tema del dissesto idrogeologico, che rientra fra le sue deleghe, sottolineando come sia "assurdo distribuire le risorse nazionali come viene attualmente, premiando il disavanzo di bilancio dei Comuni beneficiari".