Piemonte: Consiglio commemora Matteo Viglietta

Il Consiglio regionale del Piemonte ha ricordato oggi con un minuto di silenzio l'ex assessore ed ex consigliere Matteo Viglietta, scomparso nel 2020. Il presidente Stefano Allasia ne ha ricostruita la figura di politico esponente di Forza Italia di cui fu anche coordinatore cuneese, di imprenditore con il gruppo che porta il suo nome, e di collezionista d'arte con la creazione della collezione Gaia che conta oltre tremila opere di arte contemporanea. "Negli anni '90 - ha sottolineato Allasia intervenendo in Aula - Matteo Viglietta era stato un importante esponente di Forza Italia. Eletto nel 1995 in Consiglio regionale, è stato per due anni assessore al Commercio. Con il Consiglio regionale ha poi sempre mantenuto uno stretto rapporto, sostenendo le iniziative dell'Associazione ex consiglieri, alle quali era solito partecipare". "Coloro che lo hanno conosciuto - ha rimarcato - lo ricordano per la sua lungimiranza, intelligenza e generosità, oltre che per la grande correttezza professionale".