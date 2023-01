GIUSTIZIA

Incendi su bus Gtt, tutti assolti

La procura riteneva che fossero causati da scarsa o insufficiente manutenzione dei veicoli. Il tribunale, pronunciandosi sul grado di responsabilità degli imputati, ha concluso che "il fatto non sussiste"

È terminato con tre assoluzioni il processo per gli incendi divampati a Torino sugli autobus della Gtt, la società di gestione dei trasporti pubblici. La sentenza riguarda Walter Ceresa, ex amministratore delegato, Giovanni Foti, suo successore a partire dal 2018, e il dirigente Flavio Balsi. La procura procedeva per sei episodi avvenuti fra il 2018 e il 2019. La tesi era che all’origine degli incendi ci fossero problemi di scarsa o insufficiente manutenzione dei veicoli. Il tribunale, pronunciandosi sul grado di responsabilità degli imputati, ha concluso che “il fatto non sussiste”.

La sentenza “riconosce gli sforzi compiuti dall’azienda per fronteggiare un problema che purtroppo non riguarda solo Torino, ma è generalizzato, commenta uno dei difensori, l’avvocato Giovanni Lageard. Sull’assoluzione di tutti gli imputati il legale è del parere che il tribunale “abbia riconosciuto che, come ho sempre detto, non si poteva ricostruire il nesso causale” fra i roghi e il comportamento dei dirigenti chiamati in causa. “Ne sapremo di più – aggiunge – con il deposito delle motivazioni ma, in ogni caso, si è chiarito che l’azienda ha sempre fatto tutto il possibile”.