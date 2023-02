Casciano non vede l'ora

(e neppure i giorni)

Dicono che… mentre il sindaco di Collegno Francesco Casciano già pensa al suo futuro, c’è chi si è fatto grasse risate per quel cartello messo dagli operatori comunali con l'annuncio dell'imminente potatura degli alberi. “Divieto di sosta il giorno 30 febbraio” hanno scritto gli addetti. C’è da sperare che almeno il primo cittadino non sbagli la data quando sarà il momento di presentare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali per le quali si prepara da tempo al punto che ha già iniziato a circolare qualche dépliant. Quando si dice, organizzarsi per tempo.