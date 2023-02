Torino, entro l'anno al via lavori della Città Aerospazio

Entro l’anno verrà posata la prima pietra per la Città dell’Aerospazio di Torino. L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro che si è svolto a Roma tra il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Entro il 2023 in corso Marche partiranno ufficialmente i lavori, con la costruzione dei laboratori universitari del Politecnico e la Casa delle Imprese, realizzata in sinergia con la Camera di commercio di Torino. Un progetto che cuba complessivamente 1 miliardo di investimenti derivanti dal Pnrr per un settore strategico, in cui il Piemonte rappresenta una eccellenza internazionale. Lo testimonia il radicamento di una realtà leader come Leonardo, che ha già espresso la volontà di confermare e rafforzare la propria presenza a Torino, inserendo la riqualificazione del proprio sito industriale nel quadro della Città dell’Aerospazio, consolidata con la presenza di un nuovo Centro Direzionale.

L’incontro è stato anche l’occasione per invitare ufficialmente il ministro Crosetto agli Aerospace & Defence Meetings, la più grande convention italiana dedicata al settore e tra le più importanti a livello internazionale, che si svolgerà a fine novembre sotto la Mole. Il Ministro ha accettato l’invito a partecipare.