LA CONTA

Congresso Pd, in Piemonte la sorpresa Schlein

La deputata stravince a Novara e Tortona, Bonaccini avanti (di poco) a Torino. Staccatissimi gli altri due candidati, Cuperlo e De Micheli. Tutti i risultati della prima vera giornata di votazioni

Nei circoli del Pd piemontese è testa a testa tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Tante le sezioni in cui i militanti del partito sono andati a votare per questa prima fase della corsa congressuale che durerà fino al 12 febbraio. Ai militanti, infatti, spetta il compito di individuare i due candidati che si confronteranno nella conta ai gazebo del 26 febbraio, ma anche di fornire un’indicazione su come si orienterà la base dem quando dovrà scegliere il segretario nel momento più buio della storia del Pd.

Se in giro per l’Italia il presidente dell’Emilia-Romagna registra quasi ovunque una prevalenza, in Piemonte colei che è stata la sua vice dà battaglia ovunque. Nella sezione dei quartieri Aurora e Vanchiglia di Torino, su 125 votanti Schlein ottiene 63 preferenze contro le 49 di Bonaccini mentre Gianni Cuperlo si ferma a 12 e Paola De Micheli a 1. Il governatore, che ieri già aveva conquistato il piccolo circolo di Mirafiori, si riscatta a San Donato e Campidoglio dove ottiene 33 preferenze contro le 29 della sua principale sfidante che s’impone anche ad Alpignano, Druento e Alto Canavese.

A livello torinese, su 433 votanti, 193 sono per Bonaccini, 185 per Schlein, 51 per Cuperlo e 4 per De Micheli. Insomma, è un testa a testa tra i due principali candidati, anche se sono ancora tantissime le realtà in cui gli iscritti devono esprimersi.

L’exploit di Schlein arriva in serata da Novara dove la deputata stravince conquistando 63 voti su 112. Bonaccini si ferma a 37, Cuperlo a 10, De Micheli a 2. Dal Nord al Sud del Piemonte. A Bra, uno dei principali centri del Cuneese, Bonaccini vince nettamente con 63 voti contro i 27 di Schlein, 13 di Cuperlo e 2 di De Micheli, mentre a Tortona, nell’Alessandrino, si fa sentire la presenza del senatore di Articolo 1 Federico Fornaro che trascina Schlein alla vittoria (53 voti) doppiando Bonaccini (26), mentre Cuperlo (6) e De Micheli (2) restano ancora più indietro.