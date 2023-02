Peste suina: 5 nuovi casi nell'Alessandrino, Piemonte a 214

E' salito a 314 il numero complessivo di casi di Peste suina africana, riscontrati tra i cinghiali nell'area 'rossa' di Piemonte e Liguria. Le 5 nuove positività accertate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino sono tutte in provincia di Alessandria: tre a Carpeneto (nove casi da quando è iniziata l'emergenza), uno a Grognardo e uno Novi Ligure., comuni che arrivano al sesto caso totale da fine dicembre 2021. Le positività accertate in Piemonte diventano così 214, in Liguria rimangono 100.