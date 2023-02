RIFORME

Autonomia, nominati i saggi dei Lep

Formato il comitato che dovrà valutare e indicare i parametri nelle varie materie. Tra i componenti indicati da Palazzo Chigi, anche gli accademici torinesi Ricolfi e Poggi. L'inizio dei lavori a supporto della cabina di regia affidata a Calderoli, non prima di marzo

E’ stato e per molti versi resta ancora una dei nodi più complicati e discussi della riforma sull’autonomia regionale rafforzata. E proprio sui Lep, i livelli essenziali di prestazioni, ovvero i parametri da rispettare nelle diverse materie per tutelare l’unità economica e la coesione sociale del Paese, è stato appena istituito il Comitato tecnico-scientifico che dovrà curarne la determinazione dei Lep, per quanto attiene ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

La definizione dei Lep è uno dei passaggi chiave per l'autonomia differenziata, che il governo sta per far diventare realtà. A farne parte personalità del mondo accademico ed esperti, nominati dalla Presidenza del Consiglio. Tra i numerosi componenti anche il politologo Luca Ricolfi e la giurista dell’Università di Torino Anna Maria Poggi.

Oltre a loro sono stati nominati: Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Franco Ferrari, Carlo Emanuele Gallo, Franco Gaetano Scoca, Felice Anacora, Michele Belletti, Francesco Saverio Bertolini, Mario Bertolissi, Fabio Cintioli, Francesco De Leonardis, Fabio Elefante, Mario Esposito, Giovanni Ferri, Emiliano Frediani, Andrea Giovanardi, Giovanni Guzzetta, Enrico La Loggia, Stelio Mangiameli, Francesco Saverio Marini, Ludovico Mazzarolli, Luca Mezzetti, Ida Angela Nicotra, Fabio Pammolli, Pier Luigi Portaluri, Giulio M.Salerno, Maria Alessandra Sandulli, Stefano Salvatore Scoca, Giovanni Tarli Barbieri, Gennaro Terracciano, Vincenzo Tondi della Mura, Antonio Felice Uricchio, Filippo Vari, Giuseppe Verde, Lorenza Violini, Vincenzo Zeno Zencovich, Alberto Zito.

Il comitato è chiamato a supporto della cabina di regia, presieduta dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, che può delegare il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, una fase istruttoria con l’indicazione delle funzioni Lep per ciascuna delle materie o ambiti di materie. Per i componenti del comitato si tratta di un incarico a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese e la loro attività dovrebbe incominciare non prima del prossimo mese.