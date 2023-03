L'addio del consigliere fantasma

Dicono che… dopo le dimissioni del consigliere fantasma – al secolo Arturo Speziga che ormai da anni è tornato nella sua Salerno facendo perdere le tracce – Fratelli d’Italia non si sia data per vinta e abbia ripreso con vigore la sua attività di scouting nel Consiglio comunale di Biella. Speziga, infatti, dopo essere stato eletto nella Lega era passato con il partito di Giorgia Meloni, ma ora che ha abbandonato il campo a subentrargli sarà la prima esclusa del Carroccio e cioè Sonia Canella, forte delle tre preferenze ottenute alle scorse elezioni comunali. Così FdI perde un voto e non è più determinante nei rapporti di forza in seno alla maggioranza. “Per poco” assicura un dirigente locale che presto potrebbe annunciare qualche nuovo ingresso.