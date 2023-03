Montaruli vigila

Dicono che… il nuovo incarico non sia certo paragonabile con quello da sottosegretario, ma se non altro certifica come la stima e l’amicizia di Giorgia Meloni nei suoi confronti non siano venute meno, neppure di fronte alla condanna definitiva nella Rimborsopoli della Regione Piemonte. E così dopo le dimissioni, seguite alla sentenza della Cassazione, Augusta Montaruli ha ottenuto la designazione nella strategica commissione di Vigilanza Rai. Una poltrona che la deputata torinese di Fratelli d’Italia condividerà con altri quattro conterranei: Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio della Lega, Roberto Rosso di Forza Italia e Gaetano Nastri di Fratelli d’Italia.