Peste suina: due nuovi casi in Piemonte, salgono a 309

Due nuovi casi di Peste suina sono stati rilevati in Piemonte dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, secondo l'aggiornamento al 14 marzo. In Piemonte i contagi risultano quindi 309, mentre in Liguria restano stabili a 159, per un totale di 468 tra le due regioni. I due casi in Piemonte sono stati registrati nella provincia di Alessandria, entrambi nel territorio di Cavatore (prime due positività in questo comune da quando è iniziata l'emergenza). Con i casi di Cavatore salgono a 69 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.