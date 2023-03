URNE VIRTUALI

Meloni paga Cutro e arretra, Schlein prosegue la rimonta

Dalle aule parlamentari ai sondaggi, continua il duello. Fratelli d'Italia perde ancora consenso e si consolida al di sotto del 30%, mentre il Pd ormai è stabilmente sopra il M5s ed erode voti a tutti i suoi alleati. Terzo polo in leggera risalita. La supermedia di YouTrend

La gestione dei migranti e le stragi in mare si riflettono anche sui sondaggi e Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, vede il suo consenso erodersi ulteriormente nella supermedia di YouTrend per Agi. Il tutto mentre prosegue l’effetto Schlein sul Pd che guadagna altri due punti e raggiunge il 19,2% staccando il Movimento 5 stelle che scivola al 15,9% (-1,1). Così, mentre in Parlamento è andato in scena il primo duello tra le due donne della politica italiana, nelle intenzioni di voto prosegue la sfida a distanza. Una distanza che si riduce di giorno in giorno.

Il calo di FdI si riflette su tutto il centrodestra che, nonostante la crescita della Lega (9,2%, +0,4) e l’andamento stabile di Forza Italia (6,9%, -0,1) e Noi con l’Italia (1,1%, +0,1), lascia sul terreno 1,1 punti e si assesta al 46,2%. Il centrosinistra, invece, sale al 24,5% con un balzo in avanti dell’1,6. Guadagna 0,4 punti anche il Terzo polo che raggiunge il 7,6% in attesa della costituente che, nelle intenzioni di Carlo Calenda, dovrebbe proiettarlo in doppia cifra sfruttando anche l’ingresso di Più Europa (2,3%).

È la seconda settimana consecutiva che il M5s arretra a vantaggio di un Pd che rosicchia voti quasi a tutti i suoi alleati compresa la lista Verdi/Sinistra che perde 0,3 punti e si ferma al 3%. Effetto anche della sensibilità dimostrata dal nuovo segretario dem verso i temi del lavoro e dell’ambiente. Infine i non allineati: Italexit di Paragone è al 2,2% (+0,3).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 2 al 15 marzo, è stata effettuata il giorno 16 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (date di pubblicazione: 6 e 13 marzo), Euromedia (14 marzo), Quorum (6 e 13 marzo), SWG (6 e 13 marzo) e Tecnè (4 e 11 marzo). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.