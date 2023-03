Le spine di Rosetta

Dicono che… nella Lega fatichino a celare l'imbarazzo per quello che potrebbe capitare con l'eventuale elezione di Sara Zambaia a sindaco di Pianezza. Se la giovane consigliera regionale leghista dovesse infatti vincere nella sua città, a subentrarle, sugli scranni di Palazzo Lascaris, sarebbe Michela Rosetta, ex prima cittadina di San Germano Vercellese, finita agli arresti domiciliari, costretta alle dimissioni, e poi rinviata a giudizio per aver dirottato aiuti alimentari destinati a stranieri in difficoltà e anziani non autosufficienti, ad amici e famiglie benestanti del paese che, nei pacchi, trovavano anche mazzancolle e capesante. Intanto Rosetta ha ripreso a farsi vedere con una certa assiduità agli appuntamenti pubblici del suo partito e pare già scalpiti in vista del nuovo possibile incarico.