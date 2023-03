SANITÀ PRIVATA

Più Humanitas in Piemonte

Il gruppo milanese della famiglia Rocca continua la sua espansione. Dopo Gradenigo, Cellini e Fornaca è ora la volta della storica clinica torinese Sedes Sapientiae. Nuovo ad Luigi Alpini, mentre resta alla presidenza Emilio Giusta

La clinica Sedes Sapientiae, casa di cura torinese con oltre 100 anni di storia – è stata creata nel 1906 – e oltre 400 professionisti tra medici, infermieri e staff in servizio, entra a far parte di Humanitas. L’investimento previsto dal gruppo è di 15 milioni di euro in tecnologie, servizi e comfort per i pazienti, nell’ambito di un piano di crescita pluriennale presentato oggi al personale, ai collaboratori e agli specialisti della struttura. La Sedes Sapientiae, di cui amministratore delegato sarà Luigi Albini, si aggiunge alle altre strutture Humanitas del territorio: Gradenigo, Cellini, Clinica Fornaca di Sessant e i centri medici Humanitas Medical Care.

“La nostra volontà è consolidare una realtà già riconosciuta, elevarla ai massimi standard internazionali di qualità, far crescere le professionalità presenti anche grazie alle collaborazioni accademiche e investire in tecnologie, servizi, strumenti digitali e comfort – commenta Luigi Albini –. Fare rete e costruire sinergie con il territorio e le nostre strutture consente di offrire alla collettività servizi sempre più efficaci, integrati e personalizzati”. Restano nei rispettivi ruoli Emilio Giusta, presidente della clinica, e il dott. Paolo Marforio, direttore sanitario. Per Humanitas lavorano 2.300 professionisti di cui 800 medici; nel 2022 sono state curate oltre 350mila persone, gli accessi al pronto soccorso del Gradenigo sono stati oltre 43.000 accessi.