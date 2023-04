Sanità: Francesco Arena nuovo direttore generale Asl Asti

Francesco Arena sarà il nuovo direttore generale della Asl di Asti al posto del dimissionario Flavio Boraso. La decisione nella giunta di oggi, con l'approvazione di una proposta dell'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. Laureato in Scienze politiche e in Economia e Management dei servizi sanitari, Arena, 66 anni, dal luglio 2021 è direttore dell'Azienda ospedaliero universitaria San Luigi di Orbassano. In precedenza aveva ricoperto l'incarico di direttore amministrativo sia all'Asl di Alessandria, sia all'Asl di Novara, oltre a diversi altri ruoli dirigenziali in ambito sanitario e socio-sanitario ad Asti e Casale. La decorrenza del nuovo incarico è prevista dal primo maggio. Icardi ha augurato buon lavoro al nuovo direttore generale, ringraziando quello uscente "per l'intensa azione amministrativa svolta all'Asl di Asti, con la riapertura tra l'altro del cantiere del nuovo presidio ospedaliero Valle Belbo".