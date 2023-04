Controlli straordinari ad Asti, trovata droga nascosta

Servizio straordinario interforze nel quadrilatero compreso tra la stazione di Asti, via Dogliotti, il Movicentro e corso Matteotti. Durante il servizio sono stati controllati tre esercizi commerciali e oltre 180 persone, due delle quali accompagnate in questura per ulteriori accertamenti e un cittadino straniero che, all'interno del Movicentro, è stato trovato in possesso di hashish e sanzionato. Trovati anche, a carico d'ignoti, cinque involucri di eroina, nascosti vicino agli stalli degli autobus, pronti per essere venduti. La sezione antidroga della squadra mobile ha dato esecuzione anche a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un cittadino albanese, già arrestato sul finire del 2022 nell'ambito dell'operazione Bad Boys, per spaccio di cocaina. L'attività ha visto la partecipazione di oltre 15 unità operative di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale; tra cui quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine di Torino, di un'unità cinofila della polizia locale.