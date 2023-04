FINANZA & POTERI

Crt, 6 firme per Palenzona

Il numero uno di Prelios ufficializza la sua candidatura ma tiene coperte le carte presentando il numero minimo di sottoscrizioni necessarie. In attesa di capire come si muoveranno indecisi e istituzioni. La votazione nel pomeriggio

Fabrizio Palenzona ha presentato la lista per la candidatura alla presidenza della Fondazione Crt. La lista è firmata da sei consiglieri, il minimo richiesto: sono Francesco Galietti, Corrado Bonadeo, Fiorenza Viazzo, Paolo Garbarino, Davide Franco e Riccardo Piaggio. Tre in meno di quelle che nei giorni scorsi hanno sottoscritto la lista per il collegio sindacale, dove compaiono anche Gianluca Gaidano, Elisabetta Mazzola e Giuseppe Tardivo. Probabile che si tratti di una strategia, quella di tenere coperta fino all'ultimo la reale consistenza del consenso interno al consiglio di indirizzo. La maggioranza assoluta per essere eletto alla prima votazione è di 9 voti. L’ex presidente di Unicredit ha ufficializzato domenica la decisione di candidarsi.