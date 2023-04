FINANZA & POTERI

Crt, Quaglia "pareggia"

Sei firme anche per il presidente uscente. Nella lista il giurista Rosboch e gli ex magistrati Soprano e Terzi. Il duello con Palenzona sarà deciso dai consiglieri non schierati (o tenuti nascosti). Si vota tra poco, alle 15 dopo l'approvazione del bilancio 2022

Parità, almeno nella raccolta delle sottoscrizioni, nel duello per la presidenza della Fondazione Crt. Sei consiglieri hanno depositato la lista con le firme a sostegno della ricandidatura dell’attuale presidente Giovanni Quaglia. Sono Michele Rosboch, Cristina Di Bari, Ciro Cattuto, Arturo Soprano, Massimo Terzi e Pierluigi Poggiolini. Gli stessi consiglieri hanno presentato la lista per la conferma dell’attuale collegio sindacale, composto da Luca Asvisio (presidente) Ernesto Ramojno e Anna Zunino. A questo punto determinante saranno i consiglieri che non si sono schierati (o tenuti nascosti). Alla prima votazione serve la maggioranza assoluta ovvero 9 voti sui 17 aventi diritto (il consigliere Giuseppe Pichetto è impossibilitato per ragioni di salute).