Peste suina: undici nuova casi in Piemonte, salgono a 390

Nuovi undici casi di Peste suina sono stati rilevati in Piemonte dall'Izs (l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) con aggiornamento al 25 aprile. Il totale dei nuovi casi nella regione sale quindi a 390, mentre in Liguria restano 233, per 623 positività complessive nelle due regioni. Gli undici casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria; quattro ad Arquata Scrivia (sedici in quel Comune da quando è iniziata l'emergenza), uno a Ovada (diciassette), sei a Spigno Monferrato (dieci).