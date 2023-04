Peste suina: altri 11 casi, numero totale arriva a 650

Continua a lievitare il numero dei nuovi casi di Peste suina africana accertati in Piemonte e Liguria dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino. Undici le nuove positività al virus, 6 in Piemonte dove il totale è aggiornato a 397; cinque in Liguria dove il dato complessivo sale a 253. I nuovi sei casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno a Cabella Ligure, due a Morsasco, uno a Novi Ligure, due a Tagliolo Monferrato. I nuovi cinque casi liguri sono tre in provincia di Genova, a Lumarzo, a Savignone e a Torriglia; due in provincia di Savona, uno a Giusvalla, Sassello (52 dall'inizio dell'emergenza).