Intesa aderisce al Competence Center Nazionale Cim 4.0

Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, ha aderito al Competence center nazionale Cim4.0. L'accordo di collaborazione siglato oggi a Torino avrà portata nazionale e si attuerà con il supporto dell'Innovation Center del gruppo. Intesa Sanpaolo è l'unico partner bancario selezionato per l'Italia dalla commissione europea per i poli europei di innovazione digitale (Edih), con il duplice compito di guidare la trasformazione digitale di imprese e pubblica amministrazione e di rendere l'Europa indipendente dai sistemi e dalle soluzioni dei paesi non membri, con lo scopo di raggiungere la sovranità tecnologica digitale europea. Il competence center nazionale Cim4.0 con sede a Torino, in questi primi 3 anni di attività ha supportato il processo di trasferimento tecnologico delle imprese italiane, ascoltando le loro esigenze e mettendo a disposizione le più evolute tecnologie 4.0 attraverso l'utilizzo di due linee pilota, una specializzata sull'additive manufacturing, l'altra sui processi di digital factory.