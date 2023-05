CAMPANILE SERA

Ivrea, ecco la squadra di Chiantore

Il primo cittadino presenta la nuova giunta dopo il successo al primo turno di due settimane fa. Entra il pentastellato Fresc che cinque anni fa sfidò il centrosinistra. La civica Dal Santo sarà la numero due

Il nuovo sindaco di Ivrea Matteo Chiantore ha convocato per oggi a mezzogiorno la prima conferenza stampa del suo mandato per annunciare la composizione della nuova giunta giallorossa, frutto dell’alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, ecco assessori e deleghe. A Gabriella Colosso (Pd) andranno Lavoro e Parità di genere, a Fabrizio Dulla (Pd) Bilancio e Commercio, a Francesco Comotto (Viviamo Ivrea) Urbanistica e Lavori pubblici, Massimo Fresc, che cinque anni fa si era candidato a sindaco con il Movimento 5 stelle e invece questa volta ha favorito un’alleanza organica con il centrosinistra, si occuperà di Turismo, Agricoltura e Manutenzioni; infine Patrizia Dal Santo (Laboratorio Civico), sarà la vicesindaca, con deleghe all’Ambiente e alle Politiche sociali. Il primo cittadino terrà per sé Cultura, Sport e Unesco.

“Ho voluto creare una squadra basata sulla competenza e sull’esperienza. La nostra giunta, in particolare, è formata da un gruppo di persone che vantano cumulativamente 40 anni di esperienza in Consiglio comunale. Questo ci consentirà di essere operativi da subito nelle importanti scelte che il periodo contingente ci sottoporrà: dai progetti legati al Pnrr, ai cantieri e lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria, alla questione mai risolta relativa all’ubicazione del nuovo ospedale, senza dimenticare, una questione di estrema attualità, ovvero la problematica legata al lavoro, con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni. Questo gruppo mi consentirà di potermi dedicare, non solo alle materie di mia competenza, ma anche a relazionarmi con i Comuni del territorio e con gli enti sovra ordinati”. Ecco il programma di Chiantore, e della sua giunta, presentata a meno di due settimane dal voto che ha decretato il ritorno del centrosinistra alla guida dell’ex capitale dell’informatica. Una squadra con molti capelli bianchi – i più giovani sono lo stesso sindaco Chiantore e il neo assessore al Bilancio Dulla, entrambi con 45 anni, ed entrambi avvocati – che vuole ripartire dalle opere lasciate aperte dalla giunta Sertoli.