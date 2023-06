FORZIERE ITALIA

Berlusconi più "povero" di 32 milioni

ma resta il Paperone del Palazzo

Il Cav pubblica la dichiarazione dei redditi. Con un imponibile di 18 milioni è il più ricco tra i parlamentari e leader in Italia e in Europa. Anche se rispetto all'anno precedente ha subito un taglio delle entrate. Il pacchetto di azioni dell'impero

È ancora Silvio Berlusconi il politico più ricco d’Italia, il “Paperone” del Palazzo. Con un imponibile di circa 18 milioni di euro denunciati al fisco il leader di Forza Italia si conferma il numero uno per patrimonio (soldi, azioni ville e auto), nel Parlamento italiano e a Bruxelles, ma anche tra i leader di partito e di governo. Spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo di imposta 2021 e consegnata nel 2022, contenuta nell’anagrafe patrimoniale dei senatori, si scopre che l’ex premier (eurodeputato dal 2019), ha percepito per l’esattezza 17 milioni 697 mila 119 euro, ben 32 milioni di euro circa in meno rispetto a quelli incassati l’anno precedente (50 milioni 661mila 390 euro).

Tra i big dei partiti mancava solo lui all’appello: l’ex premier, allo stato, era l’unico leader a non avere ancora reso pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Tutta la documentazione (le proprie dichiarazioni patrimoniali, quelle dei redditi e le spese sostenute durante la campagna elettorale), infatti, doveva essere depositata in Senato e resa pubblica nella scheda personale del senatore sul sito internet della istituzione entro tre mesi dalla sua proclamazione, secondo un obbligo di trasparenza previsto dalla legge numero 442 del 1982. Il termine ultimo entro cui effettuare il deposito era quello del 13 gennaio 2023 e fino a qualche giorno fa il presidente di FI non aveva ancora reso pubblico nessuno dei documenti richiesti, tenendo riservata la sua condizione economica e reddituale.

Fanno parte del tesoro di Berlusconi anche una serie di beni mobili e immobili. Per la maggior parte il patrimonio è rimasto invariato. Ma c’è anche qualche novità. L’ex premier ha mantenuto tre imbarcazioni extra lusso: la San Maurizio di 17 cavalli fiscali (comprata nel 1977), il Magnum 70 (del '90) e la barca a vela Principessa vai via (del 1965). Quest’ultima, raccontano, sarebbe stata venduta negli anni scorsi al patron di Mediolanum, Ennio Doris, ma ora è tornata tra le proprietà del leader azzurro.

Il leader forzista non ha più auto: ha dismesso l’Audi A6 immatricolata nel 2006, dichiarata in precedenza. Invariato resta il pacchetto titoli dell’imprenditore brianzolo, tutto “italiano” che sono alla base dell’impero: parliamo di 5.174.000 azioni della “Dolcedrago spa” con sede a Segrate; 2.444.144 azioni della Holding italiana prima spa con sede sempre a Segrate; 2.199.600 della Holding italiana seconda spa. Nel portafoglio del Cav poi ci sono 1.193.400 quote della Holding italiana terza spa; 1.095.140 azioni della Holding italiana ottava spa, 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896 mila titoli della Banca popolare di Sondrio. Tra le new entry finanziarie, 990 mila azioni di “Forza 5 s.s.” con sede a Segrate. Berlusconi ha conservato poi la presidenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Berlusconi-Onlus dedicata al padre.

Berlusconi è sempre stato al top della classifica dei più facoltosi nelle aule parlamentari. Nel dettaglio, nel 2018, quando è tornato a comparire nella lista in quanto leader di FI dopo essere stato assente qualche anno per la decadenza dalla carica di senatore per effetto della legge Severino (nel novembre 2013), ha percepito (in relazione al periodo di imposta 2017) 48 milioni 11 mila 267 euro, sbaragliando la concorrenza, alla Camera, al Senato e alla presidenza del Consiglio (Giuseppe Conte premier, solo per fare un esempio, si fermava a 370mila euro). Nel 2019 lo “stipendio” del numero uno di FI è rimasto sostanzialmente invariato, pari a 48 milioni 022mila 126 euro (riferito al periodo d’imposta'2018). È diminuito nel periodo d’imposta successiva arrivando ai 47milioni 492 mila 818 euro incassati nel 2020 da eurodeputato, con un ammanco di poco più di 500mila euro rispetto all’esercizio precedente, come certificato dalla dichiarazione dei redditi, firmata il 20 gennaio 2021. Per l’anno 2021 invece l’ammontare si è accresciuto di oltre 3 milioni di euro: il leader forzista ha incassato 50 milioni 661mila 390 euro.